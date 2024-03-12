【東方日報世界視線】俄與歐是分是合　撕破西方舊格局

歐洲與俄羅斯是分抑或是合，決定的不單止是歐洲地緣政治與經濟，而且會對全球政治與經濟起更大的影響。

北約自成立以來，便是以俄羅斯（蘇聯）為敵，但這不應是歐洲各國的本意。歷史上法國與德國之東征俄羅斯，不是把俄國排斥在外，有如歐洲聯軍抗拒蒙古金帳汗國那樣，而是想把俄羅斯統一於歐洲之內。近年的歐盟東擴，表面上配合美國主導的北約東擴，軍政結合，可是後者是美國主導，為的是打倒美國的敵人，破壞俄羅斯與歐洲任何聯手機會，力求歐洲與俄國對立，而不是像歐盟東擴，為的是擴大歐洲大一統發展。

在烏克蘭戰爭之前，德國與俄羅斯在俄氣輸歐上的緊密合作，實際上推動俄歐結合，而不是分立。在這同時，法國與德國提議歐盟外交自主，組織歐洲軍隊，以此替代北約的作用，也是歐洲趨向統一之勢，以圖擺脫美國用駐軍和北約來將歐洲約束，並分而治之，納入美國領導的北約框架之內，不容歐盟各國各自合作、聯合。

對美國來說，二次大戰是美國崛起、歐洲衰落被替代的時期，只是老大帝國主義還有一定的勢力，也因蘇聯的敵對，大戰後的體制仍是對歐洲的妥協和讓步。但在蘇聯解體後，一方面歐洲失去了巨大的敵對勢力，可以不用倚賴美國的保護，也乘機如德國的傳統東向政策，與俄羅斯謀求合作，以經濟整合來消除最大的地緣政治挑戰。另一方面，美國不用依靠歐盟來抗衡俄羅斯，既要進一步瓦解俄羅斯聯邦，把前蘇聯和前南斯拉夫分而治之，亦要把歐盟分而治之，用北約替代歐盟，加強控制，禁制法國、德國的聯手抗美。

法國總統馬克龍早前說不排除北約出兵烏克蘭，其意一在搶奪美國在北約的主導權，不是美國提議，而是法國提議。二是真的出兵會置美國於被動，把反對的批評集中於美國身上，因為國際社會還是把北約等同於美國。不出兵的話，美國仍要依靠歐盟支撐烏克蘭政權，後者可與美國討價還價，推動停戰和談。馬克龍說歐洲要戰勝俄羅斯，不是把俄拒而不納。以巴之戰裏，歐盟可採取與美國不同的立場，美國還鞭長莫及。烏克蘭戰爭若主導從美國轉為歐盟，和戰取捨便可不同，美國會處於極為被動的地位，若加上特朗普再度當選美國總統，形勢變化會更大。

研究所所長 陳文鴻