英媒指中國吸收外資跌至30年來新低　中國駐英使館駁斥

近日，有英國媒體報道稱中國吸收外資跌至30年來新低，中國駐英國使館發言人當地時間周一（11日）回應指，有關報道片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者，暴露出有關媒體在涉華經濟報道上的不專業、不嚴謹。

中國駐英國使館發言人強調，全球外商直接投資有升有降是常態，近年來，在全球經濟面臨新冠疫情衝擊、發達經濟體貨幣政策大收大放、國際政治局勢更趨複雜環境下，解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出外資逃離中國結論。

發言人引述商務部數據指，中國吸收外資仍處於歷史高位，2023年中國實際使用外商直接投資額1,633億美元（約1.27萬億港元），是僅次於2021年和2022年的歷史第3高，而且中國吸引外商投資優勢更加顯著。

使館發言人強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門愈開愈大，高水平、制度型開放的含金量愈來愈高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。希望有關媒體客觀全面報道中國經濟，不要錯失機遇、反噬自身。