烏軍F16戰機最快7月部署　首批數量僅6架

美國《紐約時報》周一（11日）報道，經過近10個月在丹麥、英國及美國的訓練後，預計12名烏克蘭空軍機師最快可在本年7月，駕駛F16戰機作戰，人數卻不足編成一個中隊。雖然歐洲國家承諾向烏克蘭捐贈45架F16，但最初只會交付6架。

目前丹麥、荷蘭、挪威及比利時，均答應供應F16予烏克蘭，戰機數目可編成3個小型中隊，丹麥將在本年晚春付運6架戰機，其餘13架會在本年稍後及明年交機。其餘國家則未定下交機時間，荷蘭雖然承諾提供24架F16，但將一直保留至烏克蘭做好接收準備。烏軍機師從去年8月起，在丹麥南部斯克呂斯楚普空軍基地受訓操作F16，惟語言技能及西方飛行技術知識不足減慢訓練速度，直至本年1月才準備好飛行。

現時有近50名烏克蘭技術人員在丹麥學習維護和修理F16，以及處理武器系統。由於F16十分複雜，每架戰機通常需要8至14人維護。丹麥官員表示，西方防務企業承包商須陪同F16進入烏克蘭，並逗留至烏克蘭有足夠機組人員適當維護戰機，過程可能需時數年。同時，烏克蘭需要修復殘舊及毀於戰火的軍用跑道，或進一步推遲F16參戰時間。