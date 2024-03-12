華提南海正常化建議　菲稱不符利益無法考慮

菲律賓傳媒周一（11日）報道，中國政府去年向菲律賓提交了多項南海主權爭議海域正常化建議，但菲方至今沒有回應。菲律賓外交部周二（12日）證實收到中方建議，但大部分方案都不符合菲律賓國家利益，因此無法考慮。菲方又指，菲律賓是以最大的誠意和善意來進行秘密談判，對中國披露雙邊討論的敏感細節感到驚訝。

一名中國高官向《馬尼拉時報》透露，中國政府於去年4月向菲律賓提交11份概念文件，包括如何管理仁愛礁、如何管理黃岩島捕魚問題、南海環境保護等倡議。在其中一份文件，北京列明同意菲律賓派一艘船向仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號進行補給和軍隊輪換，但不能運送大型建築材料加固馬德雷山號。

北京希望與菲律賓外交部討論文件以達成某些指引，但小馬可斯政府沒有回應。中方於是在去年5月派中國副外長孫衞東嘗試與菲方正式商討文件細節，其後再於今年1月17日在上海舉行的中菲南海問題雙邊磋商機制第8次會議提出相關建議。由於收不到任何回應，北京曾要求馬尼拉至少交代未能磋商的理由，讓雙方都能有空間跟進，這也是為甚麼中方被迫質問菲律賓是否認真想南海正常化。中國外交部周二表示，中方從中菲雙邊關係和維護南海和平穩定出發，提出管制海上局勢和開展涉海合作的倡議，對菲方遲遲不回覆感到遺憾。

菲律賓外交部承認收到中國政府的多份概念文件，強調收到中方提案後已立即認真研究並考慮，沒有無視中方建議，菲方亦有提出反建議。菲律賓外交部續指，部分中方建議在一定程度上可行，但其餘大部分都不符合菲律賓國家利益，違反菲律賓憲法和國際法。菲方透露，孫衞東去年3月曾提出所謂「君子協定」，其中中國堅持採取行動默認或承認仁愛礁屬於中國領土。菲律賓外交部重申，仁愛礁是菲律賓專屬經濟區一部分，菲方無法在不違反憲法或國際法的情況下考慮中國建議。

此外，南韓外交部發言人日前表示，對中菲船隻在南海發生碰撞，以及中方對菲方船隻使用高壓水炮等造成危險局勢深表關切。中國外交部發言人汪文斌周二表示，韓方不是南海問題當事方，近年來卻一改堅持多年的謹慎、中立立場，在南海問題上多次影射或指摘中方。中方再次放促韓方好自為之，不要跟風炒作，避免給中韓關係增加不必要負擔。