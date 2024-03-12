研究：新冠致全球平均預期壽命縮短1.6年

英國醫學期刊《刺針》周二（12日）刊登一項重大研究稱，新冠疫情導致全球人口平均預期壽命在疫情首兩年縮短1.6年，幅度大於早前預想。疫情首兩年估計造成1,590萬人超額死亡，部分直接死於染疫，部分間接死於疫情相關問題，比世界衞生組織先前估算的超額死亡多出100萬人。

華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）數百名篩選數據的研究員認為，上述現象標誌着全球預期壽命數十年來持續拉長後出現劇烈扭轉。論文主要作者舒馬赫爾（Austin Schumacher）形容，新冠疫情對全球成年人而言，所產生的影響比近半世紀以來任何事件都要深遠，包括衝突及自然災害。舒馬赫爾指2020年至2021年間，在研究分析的204個國家及地區中有84%預期壽命縮短，反映新冠病毒的破壞性潛在影響。

研究所估計，期間15歲以上男性死亡率上升22%，女性則上升17%。與2019年相比，2021年5歲以下兒童死亡人數減少50萬，兒童死亡率呈長期下降趨勢。研究顯示，許多高齡化、富裕國家人口逐漸減少，較窮國家人口則持續增長，呼籲世界各國須在自願移民方面合作。