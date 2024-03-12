應卓慧思號召赴烏作戰　英漢患戰爭創傷自殺亡

英國《星期日郵報》周日（10日）報道，一名英國男子前年受時任外交大臣卓慧思啟發，其後加入烏軍對抗俄軍。惟殘酷戰爭加上目睹同袍陣亡，令他患上創傷後壓力症候群（PTSD），回國後自殺身亡。

25歲男子格雷格（Harry Gregg）來自諾福克郡，僅有的軍事經歷來自英國陸軍學員軍團，11歲加入後度過6年時光。格雷格去年第三次赴烏克蘭後，抵達前線加入烏軍第48營作戰，戰友暱稱他為「小鷹」（Eagle）。格雷格母親憶述，兒子在戰壕承受俄軍猛烈炮轟，同袍吩咐他保持低頭以免中槍，但兩分鐘後目睹同袍頭部中彈喪生，格雷格親手把同袍遺體放入屍袋。同時，格雷格目睹兒童在內的平民受到殘殺。格雷格回英國後，原定去年12月14日與朋友慶祝生日，但他當日失約。友人翌日抵達格雷格的寓所，從信箱孔窺見他上吊自殺當場死亡。

格雷格回英國後曾兩度拒絕面見心理治療師，當時未察覺到自殺徵兆。母親指出，格雷格曾三次前往烏克蘭，第一次是受到卓慧思的啟發。卓慧思前年2月27日受表示：「烏克蘭人民正在為自由和民主而戰，不僅是為了烏克蘭，而且是為了整個歐洲。」對於會否支持英國公民響應烏軍號召時，卓慧思回應指：「我會，我當然會支持人們作出自己的選擇。」