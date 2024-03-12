男子傷後一蹶不振　獲心理輔導助康復

澳洲傳媒周一（11日）報道，南澳省一名男子去年9月在自家農場騎電單車時不慎發生意外，身體受到重創，其後又因摯友離世而一蹶不振，種種經歷促使他求助心理學家，詎料在對方開導下感到巨大精神解脫，他一邊努力保持健康心理，一邊堅持鍛煉腿部肌肉和核心肌群，加上家人的激勵和陪伴，最終僅僅用6個月便順利康復。

18歲的萊格（Joel Legg）因事故導致腿部和腳踝嚴重燒傷，手腕出現7處骨折，肩膀更嚴重甩臼，需接受兩次緊急手術。康復期間，他又因身體受到感染，需要再次接受手術。就在他身心飽受折磨之際，心理學家傳授給他科學的方法控制情緒，讓他逐漸重拾自信。

萊格如今已可以重拾滑水愛好，在戶外自由滑行，未來還計劃參加一項為期3天的滑水公益活動，藉此呼籲民眾提高心理健康意識。他將自己的快速康復歸功於良好的精神狀態，又稱人們如果下定決心做一件事，就能克服重大困難。

澳洲運動心理學家德沃斯（Harley de Vos）相信心理健康與身體損傷之間存在聯繫。他表示，長期的壓力和情緒低落等抑鬱症狀，會阻礙人們從傷害中恢復的生理能力，對於傷者而言，如果只注重身體鍛煉，可能無法獲得最佳恢復。