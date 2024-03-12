美新型戰略核潛艇　首艦或遲一年交付

美國正在全面更新核三位一體打擊力量，除了空基代表的戰略轟炸機外，陸基及海基代表均面臨成本超支及延誤交付的問題。美國傳媒周一（11日）報道，美國海軍哥倫比亞級下一代戰略核潛艇首艦哥倫比亞特區號，可能押後一年交付。

美國海軍研究所新聞網站引述知情人士指出，哥倫比亞特區號原定2027財政年度交付，但因供應問題可能延至2028財政年度，這意味該個被視為美國海軍當前最重要的武器採購項目面臨風險，更可能危及美國核戰略威懾力量。報道提到，哥倫比亞特區號現時面對的最大困難，是其正在維珍尼亞州紐波特紐斯造船廠建造的艇首部件。哥倫比亞級使用的蒸氣渦輪也受生產延誤影響，令整個項目面臨額外的延誤。

美國目前擁有14艘戰略核潛艇，全數為俄亥俄級，它們搭載用於核打擊的潛射彈道導彈。根據美國戰略司令部要求，當面對核應變情況時，需要能夠緊急出動10艘戰略核潛艇。美國海軍目前計劃採購12艘哥倫比亞級，將以接近「一換一」的方式取代全數俄亥俄級，同時設置「緩衝期」，計劃延長最多5艘俄亥俄級的使用壽命3年。哥倫比亞特區號2020年10月開始建造，廠方今年1月交付其X形結構的艇尾部件。