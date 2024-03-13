俄羅斯年產300萬枚炮彈　較歐美多3倍

美國傳媒周一（11日）報道，俄羅斯每月生產近25萬枚炮彈，年產量約300萬枚。相比之下，美國和歐洲每年僅製造約120萬枚炮彈援助烏克蘭，俄羅斯炮彈年產量較美國和歐洲多出近3倍。

報道援引北約官員指，俄羅斯火炮工廠一周不間斷，每日24小時運作，採取工人12小時輪班制。有軍事分析家指出，俄烏戰爭勝負或取決於哪一方發射最多炮彈。俄羅斯去年獲伊朗提供至少30萬枚炮彈，北韓則供應6,700個盛載彈藥的貨櫃，總數100萬枚。在俄羅斯國防領域工作的人數，由前年戰爭爆發前的200至250萬，增至現時350萬。預料俄羅斯軍工產能在明年到頂，美國歐洲司令部副司令巴沙姆（Steven Basham）中將稱，控制經濟下的行動會較其他國家迅速，但相信西方將擁有更持久力量。

北約高級官員表示，俄羅斯每月生產115至130枚遠程導彈、300至350架源自伊朗技術的自殺式無人機。俄羅斯戰前有數千枚遠程導彈庫存，但現時減至700枚左右。北約認為，俄羅斯最大挑戰是坦克及裝甲車生產，每月生產135輛坦克，但大部分是經過翻新的舊式坦克。俄羅斯去年生產的坦克中，有86%屬於翻新。俄羅斯庫存有大約5,000輛坦克，但大部分可能無法翻新，只能拆卸零件備用。