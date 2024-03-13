周受資赴美國國會　遊說參議員反對通過強賣TikTok議案

美國眾議院能源與商業委員會上周四（7日）通過法案，要求中國短片分享平台TikTok母公司字節跳動在165天內剝離TikTok業務，否則TikTok和字節跳動旗下其他應用程式，將被禁止在手機應用程式商店上架。TikTok行政總裁周受資周二（12日）前往美國國會，遊說參議員反對通過強賣TikTok議案。

賓夕凡尼亞州民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）表示，TikTok曾接觸他，「但我跟他們清楚地表明，我會投贊成票，所以他們是在浪費時間」。美媒指，共和黨籍前總統特朗普對禁用TikTok的態度模糊，惟共和黨掌握多數的眾議院周三（13日）仍很大機會通過強賣TikTok的議案。

總統拜登表明，如果法案獲通過，他願意簽署法案。但議案能否在參議院通過仍有不確定性，據悉部分參議員希望掬取不同做法處理。有知情人士透露，若美國逼使字節跳動剝離TikTok的舉措成功立法，字節跳動將用盡不同法律層面手段作出挑戰，然後才考慮以任何形式剝離其中國母公司，而出售TikTok將是字節跳動的最後選擇。