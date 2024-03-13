美5工會就華海事領域行為　提交301條款申訴

美國多個工會就中國在造船等領域的行為提出301條款申訴。

美國貿易代表戴琪周二（12日）宣布，美國貿易代表辦公室當天收到5個全國性的工會組織，按照美國《1974年貿易法》第301條款就中國在關鍵的海事、物流和造船領域行為、政策和做法提交申訴書。

提交301條款申訴書的工會組織分別是美國鋼鐵、造紙、森工、橡膠、製造、能源及聯合工業和服務業工人國際工會（USW）、國際機械師和航空航天工人協會（IAM）、國際鍋爐製造、鐵船製造工、鐵匠、鍛工與助理兄弟會（IBB）、國際電力工人兄弟會（IBEW）、勞聯-產聯海事貿易部（MTD）。根據美國《1974年貿易法》301條款，美國總統獲授權採取包括關稅行動與非關稅行動的所有適當措施，來解決其他國家違反國際貿易協議或對美國商務的不合理、不公平和歧視做法。美國貿易代表可啟動301條款調查，並根據調查結果建議總統採取懲罰措施，例如撤銷貿易優惠待遇和增收關稅。

戴琪表示會詳細審議申訴書，並指美方看到中國在多個領域製造了依賴性和薄弱點，例如鋼、鋁、太陽能、電池和關鍵礦物，傷害美國工人與企業，對美國供應鏈製造真正的風險。