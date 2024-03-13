報告形容拜登記性差　前特別檢察官稱無政治因素

負責調查美國總統拜登涉私藏政府機密文件一案的前特別檢察官許景（Robert Hur），周二（12日）出席眾議院司法委員會聽證會，就他早前發表的調查報告接受質詢。民主黨議員主要想釐清許景認為拜登「記性差」的論述，共和黨議員則針對許景不起訴拜登的決定。

許景於上月初發布了拜登涉藏密件的調查報告，指出拜登卸任美國副總統後曾故意保留機密資料，但不致於被刑事起訴。他描述拜登為「記憶力差的老年人」，遭到民主黨人批評。許景在聽證會解釋，報告中對拜登記憶力的相關評估是必要、準確和公平的，他沒有美化解釋，也沒有不公平地貶低拜登，他已向司法部長解釋決定及原因，強調報告沒有參雜任何政治因素。

共和黨則質疑同樣捲入私藏密件爭議的特朗普被起訴，許景卻不起訴拜登。許景稱自己沒有為拜登開脫，調查確實發現拜登在2017年卸任副總統後保留機密文件的證據，包括阿富汗的軍事和外交政策資料，但得出的結論是證據不足以定罪拜登。同時，拜登和特朗普的案件有不同，特朗普故意拒絕歸還機密文件長達數月，甚至銷毀證據、說謊並妨礙司法。