普京：從軍事技術角度　俄做好核戰準備

俄羅斯總統普京周三（13日）接受俄媒專訪，揚言即使外國軍隊進駐烏克蘭，也不會改變戰場局勢，更稱西方軍事人員已駐紮烏克蘭一段時間。他警告，波蘭軍隊一旦進入烏克蘭就永遠不會離開，因為波蘭想奪回從前蘇聯手中失去的土地，但這是異想天開。他再次發出核威脅，表明俄羅斯從軍事技術角度，已做好動用核武的準備。

普京表示，從來無需要在烏克蘭使用戰術核武和大規模殺傷力武器，但俄羅斯準備好在國家存在受威脅時用核武，美國同樣正在發展核力量，也不代表華府準備好明天就發動核戰。他續指，部分西方精英試圖分裂俄羅斯，在烏克蘭戰事之初試圖透過制裁、武器和烏克蘭民族主義者來終結俄羅斯，但發現無能為力。

就俄烏停火問題，普京重申準備好談判，但必須基於現實而非一廂情願，也不應成為讓烏軍重整的暫時停頓，而應是確保俄羅斯安全保障的嚴肅對話。普京補充，俄方知道當下討論的各種方案，也知道西方計劃提供的誘因。俄羅斯不會參與任何分裂西方國家的企圖，因為西方會自行分裂。俄羅斯不信任任何人，所以需要西方書面保證。他透露，瑞典和芬蘭加入北約後，俄羅斯會在接壤兩國邊境附近部署兵力。

普京強調，即使烏克蘭獲得美英導彈都不會改變戰場局勢，俄軍在接觸線完全掌握主動權，烏克蘭因戰事失利而攻擊俄羅斯別爾哥羅德和庫爾斯克地區，企圖干擾即將舉行的俄羅斯總統選舉，他不允許任何人干涉俄羅斯內部政治進程。普京亦指，對俄羅斯無紅線的國家應該明白莫斯科也沒有紅線。