索馬里海盜劫持孟加拉商船　扣押23船員

也門叛軍青年運動威脅紅海和亞丁灣航運，多國海軍部隊專注打擊之際，附近的索馬里海盜乘機作亂，周二（12日）在該國沿海劫持向阿聯酋運送煤炭的孟加拉商船阿卜杜拉號（Abdullah）。商船上有23名船員，是自去年12月索馬里海盜再次成功劫持商船。

英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）報告，事發位於摩加迪沙以東600海里處，22名武裝人員從大船和小船各一艘，登上並在未經許可下控制商船，商船船員沒有受傷。英國海事安全公司Ambrey指出，遭劫持商船懸掛孟加拉國旗。船舶追蹤網站Marine Traffic顯示，阿卜杜拉號（Abdullah）突然改變航向駛向索馬里海岸。當地傳媒報道，商船隸屬一間名為卡比爾集團（Kabir group）的煉鋼公司。

索馬里海盜去年12月14日劫持保加利亞商船Ruen號，該船目前仍在索馬里海域。海盜之後於今年1月4日短暫劫持商船Lila Norfolk號，惟印度海軍把海盜趕離。國際海事組織（IMO）早前警告，有兩個海盜行動小組在阿卜杜拉號被登船的海域附近守候。索馬里傳媒報道，海盜問題再次猖獗的部分原因，是索馬里沿海邦特蘭州的漁民對政府不滿。