眾院通過迫TikTok脫離母公司法案　參院不急於審議

美國眾議院周三（13日）大比數通過法案，要求短片分享平台TikTok在165天內脫離中國母公司字節跳動，否則禁止在美國境內應用程式商店上架，該法案將送交參議院，但民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默周三重申，不急於將法案提交參院審議。

周三眾院通過法案後，舒默只發簡短聲明表示，參院會審議眾院送來的法案。而此前一天，舒默已對法案的態度含糊其辭，只說必須諮詢相關委員會的主席，「看看他們的觀點為何。」而參議院商務委員會主席坎特韋爾則表示，希望法案能夠在法庭上站得住腳，又說正考慮一項單獨的法案，但她仍未確定下一步行動。外界認為，參議院不會在短期內審議法案。

TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）周三表示，希望參議院能夠考慮事實，聽取選民的意見，並認識到法案對經濟、700萬間小企業和1.7億美國用戶的影響。

中國外交部在眾院投票前亦批評，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，這種不能在公平競爭中取勝就採取霸凌行徑的做法，擾亂企業正常經營活動，損害國際投資者的信心，破壞正常國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。