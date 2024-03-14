秘密非直接談判　美促伊朗要求也門叛軍停襲紅海

英國傳媒周四（14日）披露，美國和伊朗官員今年曾在阿曼進行非直接談判，美方試圖游說德黑蘭利用影響力要求也門叛軍青年運動停止攻擊紅海地區船艦。除了紅海問題，美方亦表明憂慮伊朗擴張核計劃。

知情美國和伊朗官員表示，兩國代表今年1月在阿曼進行非直接對話，由阿曼官員做中間人傳話，美方代表團包括白宮國家安全委員會中東政策協調員麥格克（Brett McGurk）和美國伊朗特使佩利（Abram Paley），伊朗則派出副外長兼首席核談判代表卡尼（Ali Bagheri Kani），這是美伊10個月以來再次對話。雙方原定2月再有第2輪談判，但因麥格克需要斡旋以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議而押後。

美國官員認為與伊朗建立間接管道是提出伊朗全方位威脅的一種方法，包括傳達德黑蘭需要做甚麼來防止更廣泛的衝突。美國國務院發言人指，美方有多種管道向伊朗傳遞訊息，但拒絕透露詳情，僅指自以巴去年10月7日開戰以來，美方都專注於提出來自伊朗的全方位威脅，以及伊朗停止全面升級的必要性。伊朗官員則指，德黑蘭對也門叛軍只有某種形式的精神影響，不能發號施令，但可以談判和交談。

此外，伊朗官員指親伊朗民兵於1月底攻擊駐約旦美軍造成傷亡後，負責海外行動的伊朗革命衞隊聖城旅指揮官卡尼（Esmail Ghaani）曾到伊拉克巴格達，要求伊拉克民兵以一種不會令美國與伊朗交戰的方式行動。美方則稱，自2月4日以來，美軍駐伊拉克和敍利亞基地沒有再遇襲，顯示伊朗採取行動控制武裝分子。