涉推翻總統選舉喬州結果　特朗普等被告獲撤6罪

美國前總統特朗普試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果，特朗普等19人合共被控41項罪名。主審法官周三（13日）指，基於檢察官未能具體說明被告涉嫌教唆公職人員違反誓言的控罪性質，所以駁回特朗普和3名共同被告的各3項控罪，即合共撤銷6項控罪。特朗普代表律師形容裁決是正確適用法律，並再次批評案件是政治檢控，只為干預選舉。

富爾頓縣高等法院法官麥卡菲（Scott McAfee）頒布9頁判詞，認為州檢察官對特朗普和同案被告試圖教唆喬治亞州州務卿拉芬斯佩爾格（Brad Raffensperger）違反就職宣誓的指控太過籠統，未能充分詳細地指控犯罪的性質，不足以構成教唆公職人員違反誓言等6項罪名。

法官保留了其他35項罪名，其中包括針對特朗普的10項罪名。喬治亞州立大學法學教授克雷斯（Anthony Michael Kreis）認為，今次撤銷部分控罪只是案件小插曲，不影響案件核心指控，即各被告涉嫌參與旨在推翻喬治亞州總統選舉結果的犯罪敲詐組織。檢察官可提出上訴，也可向大陪審團提出更詳細指控，以追加起訴。