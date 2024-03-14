巴西重金屬超標魚貨退運香港　台女暗中再銷台

台灣某冷凍食品公司2020年5月向巴西進口市價約333萬元（新台幣，下同，約82.7萬港元）的魚貨，入關後被台灣食藥署檢出重金屬超標。一名協助外商在台相關業務的王姓女子卻在魚貨被退運到香港後，再將這批魚低價銷入台灣，從中私吞18萬餘元（約4.5萬港元）貨款。台媒周四（14日）報道，高雄地方法院審理案件，依業務侵佔罪判處王女入獄8個月。

該批魚貨重量達2.5萬公斤，當退到香港後，再以不明方式再從香港進口到台。任職巴西某公司的王女以低價方式找上退貨廠商，希望能以低價承接魚貨，廠商同意後，陸續向王女支付110萬元（約27萬港元），但王女只用其中50萬元（約12萬港元）墊付進口報關、冷凍相關費用，少數餘款交給公司，42萬元（約10萬港元）則私吞。

王女否認涉案，辯稱她幫食品公司介紹其他客戶，錢是公司給她的佣金，無關該批魚貨。法官檢視巴西公司老闆與王女的對話紀錄，發現外商曾指摘她的行為並未獲公司授權，加上食品公司負責人的供詞，認定她偷偷以低價販售該批魚貨，並從中牟取私利，遂作出上述判決。