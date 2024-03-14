科學家研4000年前小石瓶　疑為唇彩

考古學家2001年在伊朗東南部克爾曼省哈利勒河附近的一處約4,000年前古墓中，發現一個小型石製圓柱容器。意大利和伊朗研究人員近日用最新科技檢查石製容器的內容物，發現成分非常類似現代唇膏，可能是目前世界上最古老唇彩。相關研究已刊於英國自然科學期刊《科學報告》。

研究人員表示，上述墓葬可以追溯至公元前1936年至1687年之間，而手工雕刻的小石瓶長約5厘米、闊2厘米，比現代唇膏略小，可能是陪葬品的一部分。其中的內容物因歷時數千年已化成粉末狀，研究人員透過掃描電子顯微鏡鑑定粉末，發現其含有紅色的赤鐵礦，並與植物油和蠟等物質混合，礦物成分與當代唇膏的配方驚人相似。由於逾八成的分析樣本都是由會產生深紅色的礦物質形成，因此這個化妝品的原始顏色應呈現深紅色。

研究團隊成員之一維達萊（Massimo Vidale）表示，因為不確定這些化妝品物質的原始稠度或流動性，他們推測小石瓶裝的是唇彩，而不是固體唇膏的可能性更大。而小石瓶的細長形狀，讓使用者可以一隻手握着鏡子手柄和小瓶，而另一隻手可以使用刷子或其他塗抹器塗唇彩。