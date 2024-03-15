立陶宛稱俄特工買兇襲納瓦尼助手　斥是政治恐怖主義

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的助理沃爾科夫（Leonid Volkov），周二（12日）在立陶宛首都維爾紐斯被人以錘子襲擊受傷，立陶宛當局周四（14日）表示，懷疑事件是俄羅斯特工策劃，形容是「政治恐怖主義」行為。

立陶宛情報首長賈尼斯基斯（Darius Jauniskis）向傳媒表示，事件似乎是俄羅斯特工僱用立陶宛的當地人襲擊沃爾科夫，但他稱調查正在進行，無法透露細節。

立陶宛警方拒絕評論沃爾科夫遇襲前後為他所作的保安安排，但賈尼斯基斯敦促「多加關注」保護立陶宛境內的俄羅斯反對派人士。

立陶宛國家危機管理中心負責人維特考斯卡斯（Vilmantas Vitkauskas）形容，對沃爾科夫的襲擊是「專業、精心策劃」的，施襲者「要麼準備充分，要麼收到了非常好的指示」，又稱這是立陶宛國內，首次發生的「政治恐怖主義事件」。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）瑙塞達則表示，事件中莫斯科的潛在角色不應令人意外，他並說：「對於（俄總統）普京，我只能說一件事：這裏沒人怕你，」他補充道。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在周四被問及沃爾科夫遇襲事件時表示，無法對此事發表評論，因為它發生在另一個國家。又說：「你不應該害怕普京。你應該尊重並傾聽取普京的聲音。」