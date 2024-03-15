夏威夷華女教師中化學液體毀容　揭施襲者受指使

一名中國女教師年初在夏威夷被潑化學液體毀容重傷，案底纍纍的慣犯馬赫萬（Sebastian Mahkwan）被捕。隨着警方深入調查，發現馬赫萬似乎收錢行事，而指使人曾潑灑硫酸攻擊一名女子，唆使馬赫萬作案是為了擾亂調查。

檀香山警方指，22歲男子卡梅倫（Paul Cameron）不滿前女友利孔（Davina Licon）拒絕自己，因此在某健身中心外埋伏，試圖槍殺對方並潑灑硫酸，結果造成利孔嚴重燒傷。卡梅倫在瓦胡島社區懲教中心拘留期間，認識因毒品及襲擊罪而羈押的馬赫萬。他成功游說馬赫萬作案，並把母親的電單車抵押，換取現金保釋馬赫萬。馬赫萬出獄後隨意挑選襲擊目標，導致事主張丹英（Danying Zhan，音譯）無辜受害。

調查人員在懲教中心內找到卡梅倫的筆記，當中詳細說明如何施襲，以及面對警察時如何杜撰口供等。隨着新證據浮現，大陪審團加控馬赫萬級謀殺未遂罪和串謀一級謀殺未遂罪，卡梅倫則控二級共謀謀殺未遂罪、一級共謀襲擊罪、一級謀殺未遂罪以及一級串謀謀殺未遂罪。一級謀殺未遂罪可以判囚終身，且不得假釋。