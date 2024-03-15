北約承認援烏導彈　打擊黑海俄艦

北約秘書長斯托爾滕貝格周四（14日）承認，烏克蘭使用北約援助的導彈，打擊黑海的俄羅斯海軍艦艇。他指出，烏克蘭目前缺乏彈藥，北約應積極加強援助。

斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾北約總部召開記者會，指烏克蘭取得重大勝利之一是實際擊退俄羅斯黑海艦隊，並摧毀多艘船隻，確保從敖德薩通往博斯普魯斯的走廊保持開放。打通走廊的關鍵導彈及武器系統，部分由北約提供。斯托爾滕貝格稱，北約盟友沒有向烏克蘭提供足夠彈藥，因此俄羅斯過去數周及數月在戰場取得進展。他促請北約盟友須盡快決定，向烏克蘭提供更多彈藥。他又指，俄羅斯在烏克蘭佔領地區內組織選舉均是非法。

另一邊廂，俄羅斯駐美國大使安東洛夫周三（13日）警告，局勢已經到了有美國高官表明，西方需協助烏克蘭深入打擊克里米亞的地步，換言之美國直接參與烏克蘭衝突已獲官方承認。烏克蘭的西方支持者參與衝突，將為世界帶來難以預測的後果。美國中情局局長伯恩斯周一（11日）在參議院聽證會稱，額外撥款將使烏克蘭增加對克里米亞的縱深穿透打擊、繼續以黑海艦隊為目標，並重獲進攻主動權。