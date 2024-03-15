日資擬併購美國鋼鐵公司　拜登公開反對

美國總統拜登周四（14日）宣布反對日本製鐵（Nippon Steel）以141億美元（約1,099億港元）併購美國鋼鐵（United States Steel）的計劃。他強調美國鋼鐵在過去超過一個世紀一直是美國標誌性的鋼鐵公司，保持由美國本土擁有和經營至關重要。

白宮公布，拜登周四與美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）主席麥考爾（David McCall）交談，表明支持工會的工作；工會則對拜登反對日本製鐵的併購表示歡迎。日本製鐵同日發表聲明，強調併購為美國鋼鐵、工會工人、更廣泛的美國鋼鐵行業和美國國家安全帶來明顯好處，決心堅持到底完成交易。

民主、共和兩黨議員呼籲拜登動用國家安全權力阻止交易，前總統特朗普承諾一旦當選總統將阻止併購。美媒引述知情人士透露，華府今年曾研究促成總部位於俄亥俄州的鋼材公司克里夫蘭—克里夫斯（Cleveland-Cliffs）併購美國鋼鐵，最終認為不可行。白宮現時目標是將交易的國家安全進程拖到大選後，部分人預計屆時交易將獲批准。