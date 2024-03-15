今起一連3日投票　俄國總統選舉Q＆A

問●俄羅斯總統選舉何時舉行？

答●俄羅斯第八屆總統選舉將於2024年3月15日至17日舉行。若無人得票過半，得票最多的兩名候選人進入4月7日次輪投票。獲勝者將於5月7日就職，任期至2030年。

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問●誰有資格參選總統？

答●候選人必須是年滿35歲的俄羅斯公民，及在當地居住至少25年。候選人可由在國家杜擁有議席的政黨提名，或由無議席政黨提名及提交至少10萬名俄羅斯公民簽名，或收集至少30萬名公民簽名以獨立參選。

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問●多少人有資格投票？

答●在3月17日或之前年屆18歲的俄羅斯公民有資格投票，俄羅斯約1.4億人口當中估計約1.1億人符合資格，上屆總統選舉投票率為67.5％。2022年兼併入俄羅斯領土的烏克蘭東部4地公民也有資格投票。

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問●2024年俄羅斯大選重要日子？

答● 2024年3月15日：開始投票

2024年3月17日：結束投票、開始點票

2024年3月27日前：俄羅斯中央選舉委員會確定投票結果

2024年4月7日：次輪投票（如有）

2024年5月7日：總統宣誓就職