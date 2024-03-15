也門叛軍揚言擴大行動　襲繞道好望角商船

也門叛軍青年運動接連襲擊紅海和亞丁灣商船，全球貿易公司目前選擇繞道南非的好望角，避免取道紅海和曼德海峽穿越蘇彝士運河前往歐洲。但青年運動周四（14日）宣布擴大行動，將攻擊從印度洋前往南非好望角的商船，恐阻斷亞洲和歐洲之間航運。

青年運動發言人薩雷（Yahya Saree）、阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）分別在社交平台X發文，說明擴大行動的目標仍然是與以色列有連繫的商船，同時會襲擊美國和英國商船，以報復兩國聯合打擊也門叛軍青年運動據點。美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）指，青年運動正危及全球12％至15％駛經紅海的貿易，不僅影響到美國和以色列，還影響到整個世界，包括也門人民自身。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）伊朗問題專家塔勒布盧（Behnam Ben Taleblu）認為，青年運動確實有能力把火力投射到印度洋，取決他們從也門或印度洋和亞丁灣交匯處的甚麼位置發射。塔勒布盧指出，青年運動的導彈至少可以飛行650公里，而無人機可以飛行2,000公里，但估計無法擊中正繞經好望角的商船。