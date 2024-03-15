資深政客拒出選　總統選舉缺乏認受性

俄羅斯總統普京宣布競逐連任，意味其餘總統候選人基本上淪為陪跑。由於多個主要政黨拒絕派出資深政客出選，分析憂慮普京今屆對手過於平庸，大選投票率下跌將影響普京當選的認受性。消息指，克里姆林宮期望國家杜馬極端民族主義政黨、俄羅斯自由民主黨黨魁斯魯茨基（Leonid Slutsky）能夠成為得票第二。

國家杜馬政黨之中，統一俄羅斯黨、公正俄羅斯黨推舉普京競逐總統，自由民主黨提名56歲黨魁斯魯茨基。至於其餘政黨，俄羅斯聯邦共產黨派出75歲議員哈里托諾夫（Nikolay Kharitonov），他曾參加2004年俄羅斯總統選舉，並以13.7％的得票率位居第二。而新人黨則由國家杜馬副議長達萬科夫（Vladislav Davankov）出選。

美國智庫卡內基國際和平基金會指出，曾4度參選總統並落敗的俄共元老兼中央執行委員會主席久加諾夫（Gennady Zyuganov），以及新人黨黨魁涅恰耶夫（Alexey Nechaev）今屆未親自與普京對壘，導致從政壇地位而言，普京的最大對手只有斯魯茨基。而新人黨派出年僅39歲的達萬科夫，更可能引起選民關注普京71歲的高齡。