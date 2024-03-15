俄轟炸機從東北方飛近北美　兩年多以來首次

俄羅斯前年全面入侵烏克蘭後，未有停止執行遠距離空中巡航任務。負責北美大陸防空事務的美國空軍將領周四（14日）披露，俄羅斯兩架可以攜帶核導彈的戰略轟炸機，上周罕有從東北方飛向美國與加拿大的防空識別區。這是俄方兩年多以來首次派遣空中威懾力量平台，南下飛越北大西洋與挪威海之間的戰略要道。

北美空防司令部兼美國北方司令部司令吉略特（Gregory M. Guillot）當天在國會參議院軍事委員會聽證會首度公布上述消息，表示其指揮的兩個司令部與北約及美國歐洲司令部，有不少成功的合作案例，包括俄羅斯圖95MS戰略轟炸機飛越GIUK缺口，接近美加兩國防空識別區。由於當時有美加兩國戰機在空中執行任務，所以毋須緊急安排戰機升空攔截。他指出，俄羅斯戰略轟炸機在飛入防空識別區前掉頭。

GIUK缺口代表格陵蘭（Greenland）、冰島（Iceland）、英國（United Kingdom）之間的海域，它是一個與海軍作戰有關的地理描述；在冷戰期間，美國及英國為了堵塞這個海上缺口，在海底安裝監聽設備，全天候監視從俄羅斯北部出發、經挪威海穿越該缺口進入北大西洋活動的前蘇聯核潛艇。此舉是防止歐洲大陸爆發衝突時，西方國家無法掌握這些水下作戰平台的動向，令美國增援歐洲的船隊遭受攻擊。

美加兩國防空識別區主要分為美國本土、阿拉斯加、加拿大，根據吉略特的說法，涉事俄羅斯戰略轟炸機當時應該從北大西洋飛近美加兩國東岸空域；值得留意的是，防空識別區不是一國領空範圍，只是其基於國家安全及防空需要，單方面劃設的空域，有助軍方迅速對空中目標定位及管制。今年2月6日、2月8日、2月9日，北美空防司令部分別通報發現俄羅斯軍機活動，但涉事空域都在阿拉斯加防空識別區。