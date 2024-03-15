自民公明黨達成共識　允下一代戰機出口

日本、英國和意大利共同研發下一代戰機，再出口至第三方國家的做法受到日本國內反戰聲音質疑。經過爭議多時，自民黨周五（15日）與聯合執政的公明黨達成共識，公明黨最終同意向第三方國家戰機，但必須先經內閣嚴格審查。政府內閣計劃一個月內正式修改防衞裝備轉移三原則。

自民黨政務調查會長渡海紀三朗周五和公明黨政務調查會長高木陽介在國會舉行會議，雙方同意解除對第三方國家的出口禁令僅針對下一代戰機，而不包括所有國際共同研發產品。出口目的地僅限於與日本簽訂防衞裝備和技術轉讓協議的國家，同時不得向目前正發生武裝衝突的國家出口。今後實際向第三方國家出口戰機時，須再次獲得內閣批准。

渡海紀三朗強調，國際形勢每天發生很大變化，政府有責任根據當下國際形勢做出決定。高木陽介表明，與自民黨達成共識並不代表問責制結束，希望政府今後能在獲得民眾理解方面做得更多。被問及戰機出口會否動搖日本作為和平國家根基時，高木稱雖然戰機被視為進攻武器，但日本認為它們僅用於防禦性質，出口屬於國防必須，憲法問題已經解決。