科學家比較鯨魚壽命　更年期利於繁殖

目前已知只有人類等極少數物種擁有更年期，其演化目的一直為生物學家所着迷。科學家比較了32種鯨豚的壽命數據，其中需經歷更年期的5種鯨豚類動物，其雌性的平均壽命比其他毋須經歷的鯨豚類長壽約40年，並會照顧後輩，揭示了更年期利於生物繁殖。相關研究周三（13日）刊於英國科學雜誌《自然》。

該研究主要作者埃利斯（Sam Ellis）是英國艾希特大學的教授，指研究發現其中一種齒鯨、雌性虎鯨在約40歲停止繁殖，但能活到60至80多歲，雄性則通常在40歲前死亡。虎鯨在更年期後會透過提供食物、保護和智慧來幫助自己的後代。例如年長雌性虎鯨會把捕來的魚咬成兩半，並與家人分享食物，這種行為在年輕雌性中不太常見，在雄性中幾乎不存在。

研究表明，當同一群體中的鯨魚母親和女兒試圖同時繁殖時，就有可能發生資源衝突，因為牠們都想優先為自己的後代分配資源。如果雌性繁殖時間更長，這種情況會加劇。而雌性鯨魚在更年期後停止繁殖，就能最大限度減少這種衝突，增加族群的生存率。