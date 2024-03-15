美海軍有心無力　推遲建新攻擊核潛艇

美國在水面艦艇戰力比俄羅斯擁有相對明顯的優勢，但兩軍的水下戰力目前可說是勢均力敵。美國傳媒周五（15日）報道，美國海軍基於財政緊拙及需要撥款應對當前及近期行動，正在推遲開始建造下一代攻擊核潛艇的時間表接近10年。

美國海軍發言人向軍事新聞網站《防務新聞》表示，現時目標是2040年代初期開始建造第一艘下一代攻擊核潛艇；軍方去年訂下的目標是2035年開始建造，再此前的目標是2031年。根據美國海軍的2025財政年度預算，軍方尋求推遲數個現代化項目，分別是下一代攻擊核潛艇、下一代驅逐艦、下一代艦載戰機。以下一代驅逐艦為例，原本預計2028財政年度開始建造，但在去年預算要求中押後至2032財政年度。

美國海軍現役攻擊核潛艇型號分別是停產的洛杉磯級及海狼級，以及目前仍然建造、之後由下一代攻擊核潛艇取代的維珍尼亞級；惟國內造船廠無法滿足一年為美國海軍生產至少兩艘維珍尼亞級的需求，日後更要為澳洲建造同級攻擊核潛艇。美國海軍目前要求為下一代攻擊核潛艇的設計及發展工作提供5.87億美元（約45.78億港元），金額較上一個財政年度要求的5.45億美元（約42.51億港元）略為增加。