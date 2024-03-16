中老鐵路旅客量續增　累計發送逾3千萬人次

據中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）周四（14日）消息，截至周二（12日），中老鐵路累計發送旅客3,020萬人次，發送貨物3,424萬噸，其中跨境貨物逾780萬噸。

國鐵集團國際部負責人介紹，中老鐵路開通營運以來旅客發送量持續增長，中國段日均開行旅客列車由開通初期的35列增至目前的51列，單日旅客發送量由2萬人次增至最高10.3萬人次。老撾段日均開行旅客列車由4列增至12列，單日旅客發送量由720人次增至最高12,808人次。中老鐵路自去年4月13日首次開行昆明至萬象之間國際旅客列車，已累計發送15.5萬名跨境旅客，近期再添中國玉溪、老撾孟賽2個車站。

跨境貨物運輸方面，中老鐵路單日開行跨境貨物列車由開通初期的2列增至目前高峰時的20列，今年截至周二完成跨境貨物運量106.4萬噸，同比增長33.9%。中老鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車自2022年1月首發至今，累計開行972列。上月20日起，瀾湄快線首次通過萬象至磨丁間普速旅客列車開辦速遞運輸業務，並實現當日送達，已累計發送15,173件速遞貨物。