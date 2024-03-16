【東方日報世界視線】開新局打壓中國　收爛攤拜登慘淡

由於美國國務院鷹派推動俄羅斯戰爭失策，使美政府陷入進退兩難，引發努蘭「辭去」副國務卿一職，使鴿派歡天喜地，但由坎貝爾（Kurt Campbell）接手擔任該職，也其實暗藏玄機。

坎貝爾這位擁有牛津大學國際關係博士學術背景的民主黨智庫，又是美國國家安全委員會的中心人物，加上他長期在國務院工作，被形容是拜登政府的「亞洲聯絡人」或「亞洲沙皇」，他的接任明顯展示拜登政府會把美國外交戰略焦點由歐洲轉放在亞洲國際事務上。但在開展中美博弈之前，要如何收拾如今俄烏戰爭及巴以衝突的爛攤子才是問題。

首先，美政府內部有消息傳出，努蘭年初訪問烏克蘭就通知澤連斯基要與俄羅斯開展和談，引入停火、建立非軍事武裝地帶，才能得到美國連同其他北約成員國的支持，使澤連斯基的權力可維持下去。拜登政府目前最擔心的是，如果俄烏戰爭與巴以衝突同時惡化下去，民主黨可能每周損失選民達10萬人，拜登會連任無望。

美國和歐洲北約成員國政府，完全明白也不能不接受俄羅斯不會交還克里米亞，以及已經軍事佔領的烏克蘭領土，但他們也需要下台階，故此交換條件會是烏克蘭不會加入北約，但會有步驟加入歐盟；而要烏克蘭政府接受和約，也需要敲定各方包括俄羅斯，如何承擔烏克蘭的重建。

美國計劃退出延續俄烏戰爭，使歐洲亂作一團，首先是俄羅斯在烏軍漸漸崩潰下，乘勢攻佔更多烏國領土以加大談判籌碼，法國總統馬克龍當然不願看到俄羅斯的軍事優勢及擴張，奢言要北約考慮派軍作最後一博，團結一致出兵援烏，但結果遭美德以懼怕升級至第三次世界大戰而反對。小國如匈牙利及前南斯拉夫眾小國，明顯已無意援烏把戰爭延續下去。

至於德國政府如今被「金牛座」洩密事件困擾，雖然鷹派還想逼宮總理紹爾茨要以金牛座巡航導彈系統援烏，但威脅歸威脅，綠黨及自民黨不會在民意大部分反對下，選擇倒閣，這不但使基督教民主聯盟黨得益及有可能掌權，自身也是政治自殺。

最錯愕的是北約新成員芬蘭和瑞典，加入後才發覺組織不是團結一致提供安全的大家庭，更像是各懷鬼胎的天仙局。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻