泰國再次考慮將賭場合法化　以吸引遊客

為了刺激投資和旅遊業，一份計劃在3月28日提交給眾議院的研究報告顯示，泰國正再次考慮將賭場合法化。

研究報告指，儘管泰國目前唯一允許的賭博活動是由國家控制的賽馬和彩票，但卻有10%的泰國人沉迷賭博。支持開設賭場的人認為，讓賭場合法化可以吸引更多外來遊客，推動旅遊業發展，還讓泰國具備與中國澳門競爭市場的實力。

惟泰國民眾對開設賭場的提議反應兩極。2021年的一次民意調查顯示，有46.51%的泰國人出於道德和犯罪方面的考慮，反對賭博合法化；表示支持的人有21.25%。泰國會委員會副主席索拉翁指，報告建議由私營公司承擔包括賭場在內的娛樂綜合體的建設和運營成本，而政府將負責稅收和監管。

泰國國會是在2021年12月成立特別委員會，探討賭場合法化的經濟價值及潛在問題。，特委會探討興建設有賭場的綜合娛樂中心計劃，並提議它可設在曼谷、泰國東部經濟走廊、22個主要旅遊景點、國際機場100公里範圍內，或有永久出入口岸的府。其中，曼谷和泰國東部經濟走廊最受看好可獲准設立綜合娛樂中心。