聯合航空客機飛行期間外部面板飛脫　安全着陸

美國聯合航空公司再發生事故，報道指一架波音客機周五（15日）飛行期間外部面板飛脫，安全緊急着陸俄勒岡州梅福德機場。其後聯合航空否認有關報道。

涉事航機為航班編號UA433的波音737客機，周五早上10時20分左右由三藩市國際機場起飛，按原定時間早上11時36分降落梅福德機場。聯合航空聲明否認客機緊急着陸，聲明指降落後發現客機失去一塊外部面板，正作詳細檢查並了解事故原因，維修完畢才會讓該架客機重新投入服務。

聯合航空過去半個月接二連三發生事故，一架由美國德州休斯敦前往佛羅里達西南國際機場的波音737-900型客機，上周一（4日）起飛後不久引擎起火，被迫折返降落，沒有人員傷亡。上周四（7日），一架由三藩市飛往日本大阪的波音777-200型客機，起飛後其中一個輪胎掉落地面擊中汽車，所幸無人傷亡。翌日，一架由田納西州孟菲斯前往德州休斯敦的波音737 MAX 8型客機，降落後突然衝出跑道，機上所有人員安全；同日一架由三藩市飛往墨西哥首都墨西哥城的空中巴士A320型客機，因液壓系統故障而緊急降落加州洛杉磯，沒有人傷亡。

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