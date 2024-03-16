普京五度參選總統　執政有望邁向30年

俄羅斯政壇長青樹、前蘇聯國家局（KGB）特工普京第5度參加俄羅斯總統選舉。普京2022年宣布對烏克蘭發動特別軍事行動，招致西方國家不斷制裁施壓，外媒也屢次報道71歲的普京有健康問題，計劃退位。惟隨着普京公開參選，外界預期他將穩操勝券，使他在俄羅斯執政邁向30年。

普京於1952年10月7日列寧格勒，即現今聖彼得堡出生，自述在一幢老鼠橫行的公寓長大，列寧格勒大學法學系畢業後加入KGB，1980年代派往東德德累斯頓市收集政治情報，在柏林圍牆倒下後於1990年返回列寧格勒，翌年在推翻改革派總統戈爾巴喬夫政變後退出KGB。

普京之後開啟從政之路，最初成為就讀大學時導師、列寧格勒市長索布恰克（Anatoly Sobchak）的助手，並在索布恰克1996年連任失敗，因涉嫌腐敗潛逃國外後得到時任總統葉利欽賞識，出任KGB的繼承組織俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長及總理，並在葉利欽辭職後勝出提前舉行的大選，在2000年開啟總統生涯。

普京於2004年再度當選總統。由於當時俄羅斯憲法禁止總統三度連任，普京於2008年改任總理，由長期心腹梅德韋傑夫接任總統。梅德韋傑夫任期於2012年結束後，兩人職位對調，普京擔任總統至今。普京在2020年簽署修憲法律，令總統連任時限重新計算，意味他將能夠執政至2036年。