伯恩斯：華提振製造業恐致產能過剩　損全球貿易體系

中國政府日前公布提振製造業的計劃，美國駐華大使伯恩斯周五（15日）指出若中國以人為壓低價格甚至傾銷的方式輸出過剩產能，將損害全球貿易體系，其他國家會回應。

中國政府工作報告把大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力列在今年工作任務首位，顯示要大力發展現代製造業。伯恩斯說，中國打算大幅提升製造能力應對經濟放緩，實現更多增長及就業機會，這樣可能出現過剩產能，有更多太陽能板、電動汽車等產品，一旦中國以傾銷價格出口上述產品，將會破壞全球貿易體系，做法很不明智。他續指，中國企業能從省級和中央政府獲得各種補貼，公司就能人為壓低價格，形成不公平市場競爭，將是今年的一個主要問題。

自中美元首去年11月在加州三藩市會晤後，兩國關係趨穩，伯恩斯強調中美繼續是系統性對手，科技在很多方面都會是戰鬥的核心。因為技術發展，無論是人工智能（AI）、機器學習、量子科學、生物技術，不僅在商業技術改變全球經濟和人們生活，而且會帶來新軍事技術，左右未來的力量平衡。他表明，美國拒絕出售先進技術，這樣解放軍就不能利用它們來對抗美國。伯恩斯還駁斥了「東升西降」的說法，稱美國在戰略、軍事和經濟上都在變得更強，事實是中美經濟差距正在擴大，中國經濟存在消費不足、房地產泡沫、生育率下降等問題。美國則在AI等變革技術領域保持領先，並在二戰後形成政府、大學與私營企業之間的良性三角關係，對促進美國基礎科研和創新應用非常有效。