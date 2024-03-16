TikTok促美國用戶致電參議員　反對剝離法案

美國眾議院早前通過要求中國字節跳動剝離TikTok美國業務的法案，現時交由參議院審議。TikTok周五（15日）呼籲美國用戶致電參議員，要求他們對法案投反對票。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶，約佔美國總人口一半。TikTok向一部分美國用戶發出通知，寫道：「告訴你們的參議員，TikTok對你們有多麽重要。要求他們對封禁TikTok法案投反對票。如果參議院對法案進行投票，一個讓你們揮灑創意和你們非常喜愛的社群可能就此被封禁。」通知提供一個設置，讓用戶輸入地址郵政編碼，以查找他們所在地的參議員電話號碼。

眾議院周三（13日）以壓倒性多數票通過《保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法案》，要求字節跳動在180天內出售TikTok，否則美國將封殺TikTok。參議院拒絕快速通過法案，部分重量級參議員表明要更慎重考慮。民主黨籍參議院金融委員會主席懷登稱，這些領域的發展和變化非常快，過於倉促行事或不了解事實情況就做決定，可能會造成很大損害。特朗普政府時期的美國前財長姆鈕欽日前透露，目前正在籌組投資團隊打算買下TikTok，他形容TikTok是「很棒的生意」。