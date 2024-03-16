對烏發動特別軍事行動　普京大權在握

俄羅斯總統普京在對上一個總統任期內最重要事件，莫過於2022年2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動。俄軍同年4月從北部戰線撤退削弱普京威信，但翌年成功平定僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津兵變，令外界明白普京仍然大權在握。

普京出兵時主張，烏克蘭政府對烏克蘭東部的俄羅斯族實行種族滅絕，有必要令烏克蘭非軍事化和去納粹化。俄軍一度直搗烏克蘭首都基輔城外，但在烏軍頑抗下撤退。俄軍之後陸續佔領頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱局部地區，並於同年9月在上述4地舉行公投併入俄羅斯，受國際非議。

俄烏戰線之後陷入僵持，兩軍推進緩慢。瓦格納集團於2023年5月宣布佔領烏東戰略重鎮巴赫木特，普里高津翌月卻以俄軍襲擊瓦格納陣地為由發動兵變，由邊境推進至莫斯科州城下後退兵。普里高津同年8月在一次空難中喪生，其戰友「末日將軍」蘇洛維金也被解除俄羅斯空天軍總司令職務，外界視為被普京清算。

美國智庫外交關係協會（CFR）認為，由於俄軍在烏克蘭戰線穩住陣腳，且西方對烏克蘭支持開始出現裂痕，戰事本身已難以削弱普京的地位。但西方制裁迫使寡頭將資產轉移回國，加劇國內經濟競爭，管理精英競爭可能是普京將來面臨最嚴峻的挑戰。如何處理總統大選伴隨的官員改組，將是釐清普京政治實力的關鍵標誌。

芝加哥大學全國民意研究中心（NORC）去年11月透過國際手機服務供應商對過千名俄羅斯公民進行民意調查，發現大部分人仍強烈支持普京和對烏克蘭的軍事行動。多達66％受訪者傾向支持普京連任總統，尤其女性和30歲以上俄羅斯人。94％受訪者對身為俄羅斯人感到自豪，並有62％人認為俄羅斯在全球受到不公平對待。