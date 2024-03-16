居港俄人：為普京領導國家感驕傲　盼俄烏停戰

俄羅斯民眾周五至下周日（17日）投票選出下任總統，決定國家未來6年的命運，亦是俄羅斯於2022年2月向烏克蘭政權發起特別軍事行動後的首場總統選舉。東網記者採訪一名在香港的俄羅斯人，了解她對今屆選舉的看法，以及對下任總統的期望。

Madina於1967年在前蘇聯塔吉克斯坦共和國首都杜尚別出生。她現在是一名老師，以一對一教授或開班形式教授香港學生俄文。她記得前蘇聯由15個衞星國組成，它們當時相處和睦，關係猶如兄弟般密切，當時俄文是整個社會的主流語言，她的母語亦是俄文。她憶述，每天早上吃早餐時都會在網上收看親俄羅斯政府傳媒的新聞，她相信大部分俄羅斯人都對現任總統普京感滿意，她亦為普京自2000年領導俄羅斯以來的成功感驕傲。

Madina記得自己第一次投票便是投給普京，24年前的選舉有多名參選人競選，不像今屆選舉。她選擇普京的理由是因為他外觀吸引，令人感覺像一尊雕像，而且演講出色，他的個性和聲音都很吸引。當談及今次選舉她會關注哪些議題，馬季納認為第一關注點會是經濟議題；第二關注點會是外交關係，特別是與中國、印度及其他國家建立良好雙邊關係；第三關注點會是人口問題，例如政府會如何幫助女性、在教育方面協助年輕家庭。

對於俄烏戰事，她指不只烏克蘭難民因戰爭感到痛苦，地球上的每一個人，包括俄羅斯人都希望世界和平。她本人衷心希望烏克蘭政權和俄羅斯能夠盡早開始談判，但她也不知道接下來會如何發展。她說，人們從歷史吸取到的教訓就是歷史永不停止，這不是人類文明的第一場戰爭，每一場戰爭都是痛苦的，均由無數的死傷堆疊而來，應該停止戰爭，看看有沒有其他方法解決俄烏之間的問題。俄羅斯人從戰爭中捍衞自己的利益，這是俄方的主要動機。她引述普京的說話，指出烏克蘭戰事的目標第一是打倒法西斯主義，其次是烏克蘭當中亦有俄羅斯人長年生活，不應該在烏克蘭全面禁止俄文，第三是北約不能向俄羅斯國境擴張。

東網記者 林錫康報道