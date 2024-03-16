異見領袖選前猝死　俄國政治氣候轉變

在俄羅斯總統選舉前一個月，知名反對派領袖納瓦尼（Aleksey Navalny）突然在獄中猝死，終年47歲，標誌着近代最明確反對總統普京的異見運動終結。惟相比起上一位主要異見人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年在莫斯科遇刺後觸發的大規模遊行，納瓦尼之死只有民間和平悼念，反映當今俄羅斯政治氣候已大為轉變。

納瓦尼1976年6月4日生於莫斯科州布廷，2011年參與抗議聯邦會議選舉舞弊被捕後，公開鼓吹反對普京。2013年夏天，納瓦尼首次因刑事案件入獄，觸發上萬名民眾堵塞莫斯科市中心街道，令他在24小時後獲釋。2020年，納瓦尼在俄羅斯飛機上昏迷，體內驗出神經毒劑諾維喬克，納瓦尼指控普京有份策劃落毒，但克里姆林宮否認。他曾因洗黑錢及詐騙被定罪，2021年違反緩刑條件入獄，之後被加控藐視法庭等罪，多次加監。

納瓦尼的葬禮本月1日舉行，上萬民眾冒嚴寒悼念並高呼反戰口號，是普京前年下令揮軍烏克蘭以來，最大規模的抗議行動之一。惟電視機前的俄羅斯人對此一無所知，新聞節目繼續抨擊西方和北約。來自克里米亞半島的婦女維多利亞（Victoria）認為：「政治宣傳是一種毒品，我不介意吸食......人民的精神需要政治宣傳來支撐」。她直言現代俄羅斯看不到任何反對派，普京的對手得到克里姆林宮認可，而她不打算在總統選舉投票。