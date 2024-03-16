15歲兒校園掃射釀4死　父母過失殺人罪成全美首例

美國密歇根州少年伊森（Ethan Crumbley）於2021年11月持槍在校園掃射，造成4死7傷。伊森的父母被控4項過失殺人罪，法院早前已裁定他的母親有罪，至周四（14日）再裁定父親有罪，這是美國史上首次有父母因孩子犯下校園槍擊案而過失殺人罪名成立。

案發時15歲的伊森在牛津高中槍殺多名學生，起訴書指伊森的父親克拉伯利（James Crumbley）沒有盡到妥善保管家中槍枝的責任，必須面臨法律制裁。檢察官表示，詹姆斯不是因為其子的行為受審，而是因為他做過與沒做的事。

根據調查，槍擊案發生前，伊森曾在日記提及自己需要心理協助，但父母不願意聽他說話。案發當天，校方發現伊森在課堂畫了一幅有手槍的暴力畫作，於是通知克拉伯利夫婦接走伊森，夫婦卻稱要工作而拒絕。數小時後，伊森就拿槍掃射同學。更甚的是，夫婦在案發4天前買了一把槍給伊森。法官對克拉伯利作出有罪判決，他與妻子珍妮弗（Jennifer Crumbley）將面臨最高15年刑期。