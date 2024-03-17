教宗自傳談趣聞軼事　稱無意引退

天主教教宗方濟各在即將面世的自傳中回顧漫長一生，包括曾被美麗的女子傾倒、他在阿根廷獨裁統治期間擔任樞機主教。他表示無意引退，也認為目前身體狀況足以繼續履行教宗一職。

現年87歲的教宗方濟各在《生平：我在歷史中的經歷》（Life: My Story Through History，暫譯）以說故事的方式開玩笑，並分享影響他人生良多的軼聞趣事。方濟各的第一任女友在電影院工作，她並未阻止本名為伯格里奧的方濟各報名天主教的神學院。

方濟各在擔任實習神職人員期間，有次參加叔叔的婚禮，被一名漂亮的女孩迷住︰「那一周我的腦海全是她的身影，使我很難專心禱告。幸運的是那些都過去了，我的身體和心靈能完全投入聖召」。

教宗還談到他熱愛的另一項事物，就是足球。教宗在自傳中利用一整章的篇幅談論阿根廷足球巨星馬勒當拿。馬勒當拿1986年在世界盃半準決賽對英格蘭隊時，以頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠。方濟各回憶說：「幾年前我在梵蒂岡接見馬勒當拿時，我打趣地問他說，『那麼，犯罪的是哪一隻手呢？』」

教宗方濟各去年底批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福，並在今年1月中為這項里程碑的決定辯護，還說天主教會裡抵制這項決定的人是出於不了解。

儘管教宗方濟各的健康每況愈下，但他堅稱沒有足夠嚴重的理由考慮引退。他稱，引退是一種「遙遠的可能性」，只有在身體面臨嚴重障礙的情況下才會考慮。