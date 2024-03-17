訪清邁晤他信討論經濟　賽塔承認有尋求意見

泰國前總理他信上周四（14日）起到北部清邁家鄉探親祭祖，上周五（15日）與現任總理賽塔見面，再次引起外界關「雙總理」問題。他信指自己是前總理，必須支持現任總理，如果賽塔向他尋求意見就會提出看法。賽塔上周六（16日）稱，二人討論了經濟問題，承認曾向他信尋求意見。

晚宴由另一位前總理兼他信妹夫頌猜舉辦，賽塔及部分為泰黨國會議員都有出席。賽塔透露，當時與他信談及經濟問題，他信是經濟專家，所以有向他尋求意見，二人亦討論了他信在任時的經濟管理。對於外界擔憂「雙總理」情況，賽塔稱他信被廣泛認為是一個有影響力的人物，他的朋友圈亦包括當前的領導層。頌猜也淡化外界的疑慮，指自己只想熱烈歡迎長期流亡的他信，晚宴歡迎所有人，並非政治會議。

反對派批評他信今次回鄉是為了加強他的政治影響力，多名泰國高官和地方官員期間都有露面。泰國前眾議院法律事務委員會顧問頌提亞稱，本周將向國家反貪污委員會提交他信在清邁期間見過的高級公務員名單，這批官員不應該會見前囚犯。

除了出席晚宴，他信在行程期間還到訪瓦洛洛市場，受到支持者熱烈歡迎，他承諾會每年回到清邁，尤其是在潑水節返鄉祭祖；他信上周六（16日）與家人參觀清邁夜間野生動物園後返回曼谷。