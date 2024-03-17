伊朗軍援也門青年運動　美國擬源頭堵截

伊朗支持的也門叛軍青年運動接連攻擊紅海商船，美英六周以來聯合打擊收效甚微。美國《華盛頓郵報》上周六（26日）報道，拜登政府加強調查和攔截從伊朗走私到也門的武器，行動包括繪製伊朗使用的海上運輸路線。由於資源有限，預計美國不會增派大量特種部隊參與登船攔截任務。

《華盛頓郵報》引述美國國防部高級官員描述，任務是再次努力嘗試更好了解海上武器走私情況，需與美國情報界大量合作。官員形容任務非常積極，華府仍在探索夥伴國如何擴大關注打擊伊朗武器走私，對幫助美國在無人機和其他監控資產有限下的行動至關重要。官員拒絕透露哪些國家參與對話，認為所有受到青年運動襲擊經濟影響的政府都應做出更多努力。

青年運動自去年11月開始攻擊紅海商船，聲援在加薩與以軍作戰的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。美國國防部紀錄到至少105宗襲擊也門沿海商船事件，其中約40宗發生在過去一周，使用武器包括自殺式無人機、火箭彈、彈道導彈和自殺式無人艇。由於青年運動過往主要參與也門內戰，美國官員認為國防部對青年運動走私行動的了解不足。