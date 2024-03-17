普京勾劃未來6年施政藍圖　向西方輸出「普京主義」

由於預期篤定連任俄羅斯總統，普京上月底向俄羅斯聯邦會議發表的年度國情咨文，被視為其未來6年任期的施政藍圖。美國智庫專家認為，普京如今已經以勝利者的姿態看待烏克蘭，同時在從價值觀層面逐步推動俄羅斯進入全方位政治和軍事動員的迹象。無論是爭奪意識形態抑或軍事威脅方面，普京眼中的價值觀地緣政治戰場已經轉移到西方領土。

美國智庫卡內基國際和平基金會俄羅斯問題專家斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）認為今年國情咨文顯示，俄羅斯在普京眼中已達成地緣政治里程碑，確立長期戰略優勢。回顧去年普京在國情咨文強調保家衞國，情緒充滿憤懣、怨恨和激動，今年的普京驕傲而自信，稱俄羅斯為「強大和不可戰勝的力量、人類文明傳統價值觀的堡壘」，反映普京向西方國家輸出「普京主義」的雄心壯志。普京揚言核力量已進入全面戰備狀態，正是對西方展示的實際威脅。

與此同時，普京向國民灌輸支持戰爭動員的政治前景，他頌揚參戰軍人並誇耀他們對祖國奉獻和團結，軍人的形象和地位從維護「傳統價值觀」到「特別軍事行動英雄」，如今再提升到「真正的精英」，上述思維正滲透到社會方方面面。雖然俄羅斯不太可能把公民大規模派往戰場前線，但普京在講話傳遞的思想非常明確，全體人民都要為未來「勝利」分擔責任，中立的空間已經消失。而普京許諾未來的經濟增長前景，正是對人民承擔集體責任的補償。