美參院領袖籲以色列重新大選　以總理斥言論不合適

以色列總理內塔尼亞胡周日（17日）表示，美國聯邦參議院多數黨領袖舒默敦促以色列改選的言論完全不合適。

長期挺以色列的舒默是美國最高級猶太裔民選官員，他上周四（14日）在參院發表談話，呼籲以色列重新舉行大選，嚴厲批評內塔尼亞胡是和平的絆腳石。內塔尼亞胡在美國電視台的訪談中說：「我認為他的說法完全不合適。以民主盟國為對象，試圖更換他們的民選領袖，這不合適。」

舒莫言論反映出白宮對內塔尼亞胡日益失望，因為內塔尼亞胡處理與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯戰爭的手法未如理想、未能採取更多措施保護巴勒斯坦平民，以及阻礙國際援助機將救援物資送往加薩。

舒默指以色列若拒絕兩國方案，將犯下嚴重錯誤，並敦促談判人員盡一切可能達成停火協議，讓人質獲釋，並且把援助物資送進加薩。美國總統拜登上周五（15日）表示，舒默的談話呼應許多美國人的擔憂，還讚他講得好。

另外內塔尼亞胡表明，國際壓力無阻以軍進攻加薩南部城巿拉法。他主持內閣會議時，回應美國等盟友的批評，質疑是否記性不好，那麼快忘記哈馬斯去年10月7日突襲以色列，強調如果在實現所有目標之前停止戰爭，即意味以色列戰敗，他不會容許這種情況發生。