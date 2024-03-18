美媒：尼日爾與伊朗已簽鈾交易初步協議

尼日爾軍政府上周六（16日）指摘美國政府代表團違反外交規定，突然宣布撤銷允許美國駐軍的協議。美國傳媒周日（17日）指，撤銷協議背後原因是尼日爾軍政府秘密尋求向伊朗出售核原料鈾儲備，雙方已簽署初步協議，尼日爾軍政府則否認。

尼日爾軍政府總理澤內（Ali Mahaman Lamine Zeine）今年1月訪問伊朗首都德黑蘭，會見該國總統萊希和其他高級官員。《華爾街日報》報道，美國政府憂慮雙方當時是討論鈾交易協議。西方官員上月透露尼日爾和伊朗談判進展處於後期階段，已簽署允許伊朗從尼日爾獲取鈾的初步協議，但未最終敲定。

負責非洲事務的美國助理國務卿莫利菲（Molly Phee）、美國非洲司令部司令蘭利（Michael Langley）等，上周訪問尼日爾首都尼亞美，與軍政府討論兩國未來關係、恢復民主等問題。報道指，莫利菲在會晤期間提出對伊朗鈾交易的關切，批評尼日爾在恢復民選政府方面缺乏進展，並關注俄羅斯軍事教官和裝備即將抵達尼日爾，會面氣氛非常緊張。

尼日爾軍政府發言人阿布德拉曼上周六指摘，美國試圖阻止尼日爾選擇外交和軍事夥伴，形容莫利菲態度居高臨下。他拒絕接受美方關於鈾秘密協議的不實指控，尼日爾和國際社會仍然記得美國國務卿在安全理事會上展示虛假證據，為美國侵略伊拉克辯解。