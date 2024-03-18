俄或在烏領土建緩衝區　防遠程武器襲俄境

俄羅斯總統普京勝選連任，周一（18日）表明莫斯科必須讓基輔無​​法使用外國提供的遠程武器攻擊俄羅斯，為保護本國公民免受烏克蘭襲擊，可能需在某個時候在烏克蘭控制的領土建立緩衝區。他又指目前已有北約部隊身處烏克蘭，警告一旦北約和俄羅斯發生全面衝突，等於距離第3次世界大戰僅一步之遙。

普京指出，接壤烏克蘭的俄羅斯邊境地區持續發生悲劇事件，最終可能迫使俄羅斯在烏克蘭仍然控制的地區建立緩衝區，讓烏軍難以使用主要由外國提供的武器攻克緩衝區。

普京續指，北約士兵部署烏克蘭已不是甚麼秘密，俄軍在當地聽到法語和英語，這對北約來說無好處，因為他們的士兵正在大量死亡。他明言不能排除俄羅斯與北約爆發全面衝突的可能性，稱：「在現代世界，一切皆有可能，但每個人都知道，這距離全面第3次世界大戰僅一步之遙。我認為沒有人對此感興趣。」法國總統馬克龍近日曾說，西方不能排除派遣地面部隊到烏克蘭的可能性，並形容俄羅斯是對手，普京則認為駐烏克蘭的北約部隊應該是充當輔助部隊，協助訓練烏軍，與僱傭兵在烏所做的事沒有太大分別。他希望法國不要讓衝突升級，而是幫助找到和平解決敵對行動的方法。