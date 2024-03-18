日菲混血空姐偕母探親雙雙被殺　疑阿姨因財行兇

日本全日空一名日菲混血空姐今年2月與菲律賓籍母親一同到菲律賓探親，二人其後失蹤。警方搜索至上周四（14日），發現2具女性遺體被埋在土堆中，證實是失蹤母女，並在附近橋梁下發現她們的行李箱，有沾滿血的毛巾與枕頭。警方認為空姐的阿姨與姨丈嫌疑重大，已逮捕他們，他們還企圖自殺。

26歲的茂木麻衣（Mai Motegi）與54歲母親里塔達（Lorry Litada）一起在日本生活，二人在2月20日前往菲律賓奎松省探親，翌日開始失蹤。里塔達的姊姊帕尤拉斯（Ligaya Pajulas）卻於本於9日才報警，警方接報後以帕尤拉斯寓所為範圍展開搜索，上周四在距離寓所15至20米外發現母女的遺體埋在土堆。茂出木舞遺體臉部等處疑遭鈍器大力毆打，導致下巴骨折、腦出血，頭部和多個部位有刀傷。里塔達左胸遭刺傷，頭部有被毆打痕迹。目前未知她們的死因，需待法醫驗屍結果。

警方認為帕尤拉斯與其丈夫嫌疑重大，相信里塔達曾與帕尤拉斯爭執，而里塔達原本用來支付買房和土地的500萬菲律賓披索（約70.3萬港元）不翼而飛，犯案動機可能與金錢有關。帕尤拉斯在警方尋獲遺體後一度逃亡，並喝殺蟲劑企圖輕生，現於深切治療部留醫。她承認夥同丈夫與2名友人，趁里塔達與茂出木舞入睡後用刀與鈍器殺害她們。