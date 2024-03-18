年輕女染超級細菌入院兩周死亡　肺部千瘡百孔

澳洲新南威爾斯省一名年輕女子上月的家中突然暈倒，入院證實感染「超級細菌」耐藥性金黃葡萄球菌，因無法治愈令肺部千瘡百孔，在短短兩周內宣告死亡。

29歲女子蒂姆貝里（Ashley Timbery）上月15日在新省南海岸諾拉（Nowra）的家中倒地昏迷，家人稱蒂姆貝里近日只表示感到輕微不適，症狀包括全身酸痛、昏昏欲睡，並在身上發現數個腫塊，但她未有放在心上。蒂姆貝里送院搶救後，獲確認感染耐藥性金黃葡萄球菌，細菌攻擊所有器官，引致全身感染敗血症和肺炎，死前一直昏迷。死者表妹透露，醫生認為蒂姆貝里入院前數周可能已染肺炎，但她毫不知情及沒有治療，發現後為時已晚，她形容蒂姆貝里到達醫院時實際上已死亡。蒂姆貝里住院期間兩邊肺部相繼塌陷，醫生需要插入引流管，電腦掃描顯示肺部滿布小孔。

香港衞生防護中心介紹，耐藥性金黃葡萄球菌是一種對甲氧西林抗生素產生耐藥性的細菌株，較常見於曾住院病人、院舍宿友或曾於醫療機構如透析中心等接受醫療程序的人士，一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。